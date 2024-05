A Mattalè apre il primo apiario olistico integrato 

Il suono delle api, l’insospettabile aroma di queste creature, rilassarsi e provare il benessere che possono generare e donare. A Mattalè, in territorio di Ilbono tra Loceri e Cea, è stato inaugurato Abisus, un apiario olistico integrato dove sperimentare tutto questo è possibile. I primi ospiti sono stati gli alunni delle scuole elementari di Loceri, centro in cui risiedono i proprietari dell’apiario e titolari dell’azienda agricola naturale Farm house Il Nuraghe. È la prima esperienza a livello regionale perché questo particolare tipo di apiario permette di rimanere all’interno in sicurezza e godere del lavoro delle api e favorisce la salute e lo stato di equilibrio psicofisico-energetico della persona. È una piccola struttura interamente realizzata in legno non trattato, alla quale sono annesse tramite finestrelle di sicurezza 9 arnie modificate ad hoc con funzione di scambio tra alveare e stanza interna per sfruttare maggiormente il lavorio incessante delle api che consente di saturare di profumi e suoni l’ambiente interno per beneficiare in senso più ampio e completo dei prodotti benefici dell’alveare. Titolare del progetto è la naturopata Anita Murino che insieme al marito, Federico Pistis e grazie alla collaborazione dell’azienda apistica Demuru di Loceri ha coronato il sogno aziendale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA