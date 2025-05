A Matera vince ancora la maglia rosa Pedersen  

Un tris in maglia rosa nella cornice unica al mondo dei Sassi di Matera, dove si è conclusa la frazione di 151 chilometri partita da Ceglie Messapica: Mads Pedersen soffre sulla salita al 10% di pendenza a 3 chilometri dalla fine, ma poi reagisce da campione e si conferma il protagonista assoluto di questo inizio di Giro d'Italia 2025.

Nella volata sul traguardo di via Dante, il danese della Lidl-Trek (squadra con cui ha prolungato il contratto fino al termine della sua carriera) ha conquistato la terza vittoria di tappa su cinque, superando al fotofinish un sorprendente Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) che non è quindi riuscito a regalare all'Italia la prima gioia nella 108ª edizione della Corsa Rosa. Terzo posto per l'inglese Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling). Con il successo in Basilicata, Pedersen ha ovviamente confermato la maglia rosa (che solo per una tappa, la quarta, è stata sulle spalle dello sloveno Primoz Roglic): grazie all'abbuono di 10 secondi, il suo vantaggio sullo stesso Roglic, secondo nella classifica generale, è così salito a 17 secondi. E oggi la maglia rosa - primo anche nella classifica a punti e di quella ciclamino - avrà la possibilità di fare poker, sul lungomare Caracciolo, arrivo della tappa più lunga di questo Giro, la Potenza-Napoli, di 227 chilometri.

La cronaca

Dopo il podio tutto olandese di martedì, con il trionfo a Lecce di Casper Van Uden, la Carovana Rosa ha lasciato la Puglia per raggiungere la Basilicata. L'ha fatto passando per la zona jonica al confine tra le due regioni, in quella che un tempo era la Magna Grecia, fino ad arrivare a Matera, riconosciuta come una delle città più antiche al mondo e ora, dopo l'anno da Capitale europea della Cultura 2019, sempre più meta turistica per italiani e stranieri: in tantissimi hanno seguito i ciclisti in un finale di tappa parecchio avvincente. Subito dopo il via ufficiale, tre italiani in fuga, Giosuè Epis (Arkéa-B&B Hotels), Davide Bais (Polti VisitMalta) e Lorenzo Milesi (Movistar) che sono rimasti in testa per oltre 120 chilometri, prima di essere raggiunti dal gruppo. Come era nelle previsioni, gli ultimi 25 chilometri sono stati spettacolari, con il Gran premio della Montagna di quarta categoria di Montescaglioso (Matera) che ha messo in difficoltà molti velocisti. Alla fine, però, ha di nuovo trionfato la classe di Pedersen: il campione del mondo 2019 era apparso in difficoltà e invece, aiutato dalla sua squadra, è riuscito a tornare in testa al gruppo e a resistere al tentativo di sorpasso di Zambanini.

La bandiera

A Matera, in via Dante, nei pressi dell'arrivo, alcuni attivisti hanno esposto una bandiera della Palestina. E un cartello con la scritta pro-Gaza: "20.000 Bambini. Uccisi. Nel silenzio del mondo". Le forze dell’ordine hanno fatto rimuovere la bandiera, azione criticata dal Pd della Puglia: “Un fatto grave, il governo chiarisca cosa è successo”.

