A marzo si accende il metano 

L’appuntamento è per metà marzo, quando avverrà la conversione dall’aria propanata al metano. E finora il novanta per cento dei 2600 clienti già collegati alla rete ha sottoscritto un nuovo contratto di fornitura. Secondo i dati forniti da Medea, un ulteriore centinaio di cittadini ha manifestato la volontà di procedere alla conversione, con la percentuale di adesione che si avvicinerà al 100 per cento. Adiconsum spiega che il passaggio è obbligatorio oltre che conveniente ma avverte: «Sempre che il mercato del gas non impazzisca come già accaduto».

Le novità

Medea già lo scorso settembre aveva annunciato che si farà carico dei costi di allacciamento dalla rete al contatore. «Gli incentivi, atti a coprire i costi di costruzione e adeguamento e certificazione dell’impianto interno, sono di 250 euro per i clienti che effettuano la conversione da aria propanata a metano, 1.500 euro per i nuovi utenti domestici». E la società promette anche risparmi: «Quelli stimati in bolletta, grazie al passaggio da aria propanata a gas naturale, dipendono dal tipo di utilizzo e sono di circa il 10 per cento in meno per gli utenti che utilizzano il gas per acqua calda sanitaria e cottura e del 18 per cento in meno per i cittadini che lo utilizzano per riscaldamento, acqua calda sanitaria e cottura».Oristano sarà servita dal gas naturale attraverso un sistema di rifornimento, al momento senza eguali in regione. Un traguardo che sarà raggiunto il prossimo mese. Il gas naturale, infatti, arriverà dal deposito costiero di Higas collegato direttamente all’area del Consorzio Industriale e, attraverso la rete di distribuzione consortile in fase di completamento, alla rete di distribuzione cittadina gestita da Medea. «Questa soluzione» fanno sapere da Medea, «metterà a disposizione della città e del suo sistema economico una fonte di energia più sostenibile rispetto a quelle in uso con la garanzia della continuità del servizio.

I consigli

Intanto Adiconsum fornisce una serie di suggerimenti ai cittadini. «I tagli ai consumi dovrebbero esserci ma tutto dipende da una sereie di fattori» dice Giorgio Vargiu, segretario regionale, «Prima di tutto occorre capire che tipo di utilizzo. E cioè, per cucinare, per ottenere l’acqua calda e per il riscaldamento. Si va a risparmiare, sempre che il mercato del gas non vada in tilt, come già accaduto quattro anni fa quando si verificò una vera speculazione. La comunità europea decise che il prezzo doveva essere stabilito da una piccola borsa di Amsterdam che stabilisce i prezzi delle altre energie. Occorre vigila re perché il prezzo è soggetto a forti speculazioni». In ogni caso chi ora è allacciato alla rete del gas di città non ha scelta: è diventato obbligatorio passare al metano, anche perché è meno inquinante. «Adicunsum invita i cittadini a tenere alta l’attenzione visto che stanno girando casa per casa alcuni giovani. La cosa migliore è rivolgersi direttamente alla sede Gaxa, che al momento è l’unica società che si occupa della distribuzione».

