A marzo la gara, alla fine del 2024  la prima pietra 

E adesso l’ordine o scuderia è fare in fretta: sia per recuperare il tempo perso, sia perché ormai i soldi della Regione sono arrivati e l’ipotesi di cominciare a costruire il nuovo stadio nel 2024 non è più solo un sogno. Così Comune e Regione adesso accelerano insieme: dopo l’ok del Consiglio di ieri all’accordo di programma (arrivato appena sette giorni dopo lo sblocco dei 50 milioni da parte della Regione), il prossimo step è già fissato per lunedì 18 dicembre: per quel giorno infatti l’assessorato all’Ambiente ha fissato la prima riunione della conferenza di servizi (con Soprintendenza, Lavori Pubblici, Comune, etc.) che deve dare il via libera al “paur”, la nuova dicitura della valutazione di impatto ambientale, che rappresenta di fatto l’ultimo scoglio. Se non ci saranno imprevisti e richieste di modifiche al progetto, e non dovrebbero essercene, serviranno due mesi prima di arrivare alla fine. Contemporaneamente, cioè già in questi giorni, il Comune sta facendo partire le gare per la verifica del progetto del Cagliari e del Pef (lo impone la legge sulle opere pubbliche), quindi a marzo del prossimo anno potrebbe partire la gara internazionale. Da li in poi, tempo 90 giorni per l’assegnazione e dopo l’estate si potrebbe cominciare a demolire il vecchio Sant’Elia e costruire così il nuovo impianto. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA