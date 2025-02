A marzo i lavori nelle strade  

Partiranno inizio agli inizi di marzo gli interventi per il rifacimento dell’asfalto dopo i lavori per la posa della fibra ottica e per la rete idrica ormai in fase di conclusione. Il Comune ha programmato la nuova bitumatura in accordo con la ditta Conglomerati bituminosi. «Il coordinamento dei cantieri – evidenzia il vice sindaco Federico Ledda- ha consentito di svolgere le opere infrastrutturali limitando all’essenziale le operazioni di scavo, e facendo in modo che le nuove bitumature siano durature». La data dei lavori «è stata fatta slittare ai primi di marzo per evitare che i cantieri interferiscano con gli appuntamenti del carnevale». Le vie interessate sono: Lungo Temo, via Gioberti, via Azuni, piazza Gioberti, via Ginnasio, piazza Carmine. Prevista anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, per i bus in piazza Zanetti, attraversamenti pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli ingressi delle scuole. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA