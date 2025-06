a martinez la tappa a “Pogi” il delfinato 

Il campione del mondo Tadej Pogacar ha vinto il 77° Criterium del Delfinato senza esagerare: il successo nella classifica finale della corsa ciclistica in preparazione al Tour de France gli consegna la vittoria numero 99 in carriera, ma il fuoriclasse sloveno della Uae Emirates Xrg si è voluto conservare (lo aveva anche detto) la centesima per la Grande Boucle, al via il 5 luglio.

Così, ieri, nell'ottava e ultima tappa, la Val d'Arc-Plateau du Mont-Cenis di 133,8 km, si è limitato a rispondere agli attacchi, consentendo all’ultimo superstite della fuga di giornata, il francese Lenny Martinez (Movistar) di tagliare solitario il traguardo con 34” secondi su Jonas Vingegaard, grande rivale di “Pogi” (ieri 3°) al Tour. In merito al danese della Visma-Lease a bike, vale la pena ricordare una statistica: in questa edizione della corsa del sud della Francia, ha ottenuto cinque secondi posti su otto tappe, oltre a quello nella classifica generale finale, per 59”. Tano Belloni potrebbe impallidire.

A proposito di classifica finale, il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull-Bora), terzo a 2’38” da Pogacar, è stato la rivelazione della corsa, precedendo di 1’43” Remco Evenepoel. Per il campione belga della Soudal-QuickStep, devastante nella crono, il responso delle salite non è certo tranquillizzante, in chiave Tour. ( c.a.m. )

