A Martin la sprint race, oggi la gara 

Jorge Martin stavolta il mondiale lo vuole vincere. E se di strada ne dovrà fare ancora tanta, intanto in Qatar dove si è aperta la stagione della Motogp lo spagnolo della Ducati Pramac si è preso pole e Sprint Race, con i primi punti della classifica iridata. Nel duello, che pure aveva contraddistinto lo scorso mondiale, stavolta esce sconfitto Francesco Bagnaia: il campione iridato della Ducati è finito fuori da podio, beffato nel finale dall'Aprilia di Alex Espargaro, che chiude terzo alle spalle dello spagnolo e della Ktm del sudafricano Brad Binder. Il madrileno si è confermato il re delle gare veloci: dopo i nove successi nel 2023, ha ribadito che almeno sulle prove sprint i rivali sono costretti ad inseguire, Bagnaia compreso. Il campione del mondo era riuscito a risalire dalla quinta alla terza posizione, ma proprio nelle tornate finali la Rossa GP24 ha dovuto lasciare il passo all'Aprilia di Espargaro.

«L'errore in qualifica ha condizionato la mia Sprint», le parole di Bagnaia, che ora cerca riscatto nel gp di oggi, sicuramente più congeniale per lui in pista: il rammarico maggiore è per la qualifica, ma anche nella Sprint Pecco ha mostrato meno feeling con la moto dopo l'entusiasmo nei test. «Ogni punto è importante ma le sensazioni rispetto ai test sono diverse - ha detto il campione della Ducati -, fatico un po' di più, ma oggi tutto è stato compromesso dal giro sbagliato in qualifica. Partire davanti avrebbe cambiato la prospettiva della mia gara».

