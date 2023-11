A Martin la Sprint: è a -7 da Bagnaia  

Losail. Il Mondiale MotoGp 2023 si deciderà nell'ultima gara, a Valencia, nel prossimo fine settimana. È il primo verdetto nella sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin decretato dalla pista di Lusail in Qatar, dove lo spagnolo ha vinto la Sprint race con il piemontese solo quinto che de ridurre il vantaggio in classifica da 14 a 7 punti. Il pilota della Ducati Pramac si è dimostrato ancora una volta determinato a portare a casa il massimo risultato possibile nella gara breve, riuscendoci - il suo l'ottavo successo stagionale colto al sabato -, mentre Bagnaia è apparso fin troppo cauto, accontentandosi del piazzamento e fidando sulla propria capacità di dare il meglio oggi nella gara lunga delle 18. In realtà si comincia alle 15 con la Moto 3.

Qualifiche e gara

Nelle qualifiche, i due non avevano brillato, ottenendo il quarto tempo l'italiano e il quinto lo spagnolo, mentre la pole era stata conquistata da Luca Marini, davanti a Fabio Di Giannantonio e ad Alex Marquez. E alla partenza della sprint, Marini è scattato in avanti, con Bagnaia pronto a portarsi in scia insieme con Martin, che allargando una curva gli ha permesso di scavalcarlo e prendere la terza posizione. Una situazione favorevole per il leader del Mondiale, ma il rivale si è subito rifatto sotto e con una mossa decisa ma lecita lo ha sorpassato, andando poi a prendere tutti i rivali. Soltanto Di Giannantonio ne ha messo il pericolo il successo, chiudendo poi al secondo posto davanti a Marini per un podio tutto italiano e (an ora una volta) tutto per la Ducati che oggi monopolizzerà le prime due fila. «Pensavo e sapevo di poter andare forte. Sentivo di avere il potenziale per vincere», le parole di Martin.

