A Martin la pole, a Pecco la Sprint: oggi è “spareggio” 

La Sprint Race in Austria ha premiato con la vittoria Francesco Bagnaia, consentendo al campione del mondo di affiancare Jorge Martin, secondo al termine della gara breve sul Red Bull Ring. I due sono ora a pari punti nella classifica del mondiale piloti e la sfida di oggi (ore 14) sui 28 giri promette l'ennesimo duello. La doppietta Ducati sul podio poteva essere una tripletta, andata in fumo con la scivolata di Marc Marquez alla curva 3 quando era secondo, a quattro giri dal traguardo. Martin quindi ne ha approfittato per riprendersi la seconda posizione e limitare i danni e dato il via libera al terzo posto dell'Aprilia guidata da Aleix Espargarò. Quarto è giunto Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale.

Soddisfatto il campione torinese. «Mi sono molto divertito nella battaglia con Jorge, tanto che sono riuscito a far segnare un 1’28”7, due decimi più veloce della pole position dello scorso anno. È stato incredibile, una vittoria fantastica ed ora abbiamo una buona mole di dati per la gara. Non sarà comunque facile, ma in questo momento posso ritenermi molto soddisfatto». La gara è stata condizionata da un episodio che ha sfavorito Martin, punito con un long lap penalty per un taglio della pista dopo il quale non ha concesso almeno un secondo di vantaggio a chi lo precedeva. Una infrazione al regolamento che ha ulteriormente attardato il madrileno, in quel momento secondo perché già superato da un Bagnaia determinatissimo, durante il secondo dei 14 giri previsti. Il torinese ha comunque dominato la Sprint, condotta con grande autorevolezza e affiancato Martin a quota 250 punti, con Bastianini terzo a -52, e Marc Marquez scivolato a -72.

La giornata era cominciata bene per Martin, capace di ottenere la pole position per il Gp di oggi, con il tempo record di 1'27”748. Prima fila tutta Ducati con Bagnaia (a 0”141) e Marc Marquez (0”544). In seconda fila partiranno Aleix Espargarò (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Maverick Viñales (Aprilia). Terza fila tutta italiana con Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi. Peggior qualifica in Austria per Fabio Quartararo, 15° con la Yamaha.

