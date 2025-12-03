VaiOnline
L’appuntamento.
04 dicembre 2025 alle 00:26

A Marrubiu è già tempo di Su Marrulleri 

Nonostante al carnevale 2026 manchino ancora quasi tre mesi, in paese si respira già la magica atmosfera di Su Marrulleri, l’evento di carri allegorici che negli anni si è guadagnato la fama di essere il più bello della Sardegna.

Il sindaco

L’amministrazione comunale è al lavoro per la 46esima edizione dell’evento, che si presenta con una nuova immagine e un tema evocativo, “Il cuore della tradizione”. «Questo Carnevale è la dimostrazione viva di come la nostra comunità sappia innovare partendo dalle sue radici – afferma il sindaco, Luca Corrias - considerato che la nuova immagine e il tema scelti sono il simbolo di un impegno costante a preservare e promuovere la nostra arte, la nostra storia e le nostre eccellenze. Intendiamo ribadire il ruolo centrale di Su Marrulleri non solo come evento di spettacolo, ma come momento di coesione sociale e di valorizzazione del patrimonio culturale».

Il tema

“Il cuore della tradizione” diventa così un filo conduttore che abbraccia diversi aspetti della vita del paese: dalle eccellenze enogastronomiche ai prodotti dell’artigianato, fino alla cartapesta, vera anima del Carnevale e arte che da decenni dà forma ai carri allegorici. Non a caso Su Marrulleri è stato insignito del riconoscimento di Carnevale storico, titolo che ne certifica il valore culturale e la continuità nel tempo.

Il programma

Saranno tre giornate di festa, a partire dal 12 febbraio con il Carnevale dedicato ai bambini. Il 15 la sfilata con protagonisti i gruppi mascherati del territorio, mentre il gran finale è fissato per il 22 febbraio, quando Marrubiu ospiterà la sfilata regionale e la grande parata dei carri allegorici provenienti da tutta la Sardegna.

