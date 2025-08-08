A Marina Piccola musica e buon cibo  

Eventi, spettacoli, manifestazioni, musica e buon cibo. Per chi resta a Cagliari a Ferragosto c’è un appuntamento da non perdere: da giovedì 14 a domenica 18 a Marina Piccola va in scena il Food Music Experience, un’esperienza che unisce il piacere del cibo e l’emozione della musica, perfetta per il weekend di Ferragosto.

L’evento

Il protagonista del festival è lo street food, con un’ampia selezione di stand che proporranno specialità per accontentare ogni palato. Sarà possibile gustare specialità regionali, specialità nazionali, specialità internazionali. La manifestazione, che va avanti ogni weekend dallo scorso 25 luglio e fino al 24 agosto, non è una sagra ma è un importante format sul cibo di strada a livello nazionale, porta con sé tante pietanze cucinate da tanti streetfooders italiani e internazionali e questo fa sì che l'offerta sia molto variegata e con prezzi differenti. Gli stand della Sardegna sono.

I suoni

Dopo i ritmi e sapori caraibici che hanno avvolto il porticciolo di Marina Piccola lo scorso weekend, oggi e domani sarà ancora Marina Rock, pura energia con le migliori sonorità rock, il giusto preambolo alla festa della settimana di Ferragosto.

Il gran finale del festival, in programma da venerdì 22 a domenica 24 agosto, è dedicato agli amanti della birra, con Marina Beer Fest (protagonista la birra accompagnata dal buon cibo), una festa a tema per chiudere in bellezza l’estate.

