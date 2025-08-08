VaiOnline
La festa.
09 agosto 2025 alle 00:20

A Marina Piccola musica e buon cibo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Eventi, spettacoli, manifestazioni, musica e buon cibo. Per chi resta a Cagliari a Ferragosto c’è un appuntamento da non perdere: da giovedì 14 a domenica 18 a Marina Piccola va in scena il Food Music Experience, un’esperienza che unisce il piacere del cibo e l’emozione della musica, perfetta per il weekend di Ferragosto.

L’evento

Il protagonista del festival è lo street food, con un’ampia selezione di stand che proporranno specialità per accontentare ogni palato. Sarà possibile gustare specialità regionali, specialità nazionali, specialità internazionali. La manifestazione, che va avanti ogni weekend dallo scorso 25 luglio e fino al 24 agosto, non è una sagra ma è un importante format sul cibo di strada a livello nazionale, porta con sé tante pietanze cucinate da tanti streetfooders italiani e internazionali e questo fa sì che l'offerta sia molto variegata e con prezzi differenti. Gli stand della Sardegna sono.

I suoni

Dopo i ritmi e sapori caraibici che hanno avvolto il porticciolo di Marina Piccola lo scorso weekend, oggi e domani sarà ancora Marina Rock, pura energia con le migliori sonorità rock, il giusto preambolo alla festa della settimana di Ferragosto.

Il gran finale del festival, in programma da venerdì 22 a domenica 24 agosto, è dedicato agli amanti della birra, con Marina Beer Fest (protagonista la birra accompagnata dal buon cibo), una festa a tema per chiudere in bellezza l’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 