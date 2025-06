«A Marina Piccola la capitale europea della vela e della cultura» 

Cagliari città della vela. Quella che sino a poco tempo fa sembrava una suggestione, un sogno, si sta lentamente trasformando in realtà. «Entro l’estate sarà approvata dalla Giunta comunale una delibera di indirizzo per delineare gli aspetti sportivi e urbanistici», afferma Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport. «È il sogno, realizzabile, di dar vita alla capitale mediterranea di uno sport che unisce sportività, cultura, natura e futuro. Una capitale della vela capace di incidere notevolmente sullo sviluppo economico e culturale della città e di unire attraverso il vento, mare, sport e futuro. È nelle acque di Marina Piccola, e nei circoli affacciati sui golfo, che crescono le nuove generazioni di velisti, tra derive leggere, tavole a vela e prime regate, affiancati da istruttori che sono stati campioni europei e mondiali».

Il Golfo degli Angeli ha un’offerta unica. «Le sue condizioni meteo-marine, uniche in Europa, lo rendono un campo di regata naturale, dove le squadre olimpiche di tutta Europa si allenano tutto l’anno. È un fenomeno in crescita – continua Macciotta - che la città intende intercettare».

Ma per compiere il salto, servono infrastrutture all’altezza e una gestione oculata di Marina Piccolo. «Il porticciolo, crocevia della vela giovanile e olimpica, sarà oggetto di una ristrutturazione profonda e così il lungomare di Sant’Elia. Immaginiamo un lungomare – conclude l’assessore – che collega Marina Piccola a Sant’Elia, attraversando sport, arte e natura.

RIPRODUZIONE RISERVATA