A Marina di Capitana degustazioni e il presepe vivente 

La città festeggia la Befana con una giornata ricca di iniziative. Il centro commerciale di viale Colombo, La via del mare, oggi per l’Epifania, si sposta sul litorale, alla Marina di Capitana. In collaborazione con Wine Food Sardinia, Emozionamente, Fenalc, Propositivo, Baetorra, Quartu in bici e Neverland, dalle 11 alle 16 è ancora “Christmas is Coming”, con degustazioni con i sommelier e i migliori vini delle cantine locali, spettacoli, giochi interattivi e interviste insieme al team di Dreamland, l’abbraccio solidale al Natale, che supporta il “Non Negozio” di Domus de Luna. Previsti il laboratorio d’arte dedicato ai bambini, tra musica live, artisti e dj set e una pedalata per creare opere d’arte con la Spin Art Bike, in un’esplosione di colori. Poi Babbo Natale con i suoi elfi, le mascotte Disney e tante sorprese.

L’iniziativa è inserita nella rassegna finanziata dal Comune “Ripensare la e le città”.

Sempre oggi i Re Magi arriveranno al presepe vivente allestito nel cortile della basilica di Sant’Elena dove ad aspettarli ci saranno tutti i figuranti, che hanno ricostruito il villaggio di Betlemme.

Cala il sipario anche quest’anno sul presepe, che ha riscosso un grande successo con un boom di visitatori, più di quelli dell’anno scorso. Tanti adulti ma soprattutto tanti bambini affascinati dalla presenza degli animali, asinelli, caprette, galline.