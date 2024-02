«A Marceddì troppi interventi sbagliati» 

Il recente appello lanciato dal Consorzio Pesca Marceddì non è caduto nel vuoto. D’altronde i gravi problemi ambientali causati dall'interramento e dalla chiusura parziale dello sbocco al mare del canale della 17, approvvigionamento fondamentale dello stagno di “Corru s'ittiri” e dell'impianto di allevamento ittico dell'azienda “Nieddittas”, non può che creare allarme non solo tra gli operatori ittici.

L’allarme

«Questa situazione, segnalata più volte alle autorità regionali, sta portando all'atrofia dello stagno e rischia di arrecare gravi danni all'ambiente e al patrimonio ittico, con perdite significative per i pescatori, soprattutto a causa della carenza di vongole veraci che ha causato una perdita di 300.000 euro. Ci sono stati promessi 2 milioni di euro per risolvere definitivamente la situazione, tali fondi però non sono mai arrivati», aveva denunciato giorni fa il presidente del Consorzio, Antonio Loi.

«Opere dannose»

«La situazione denunciata dal presidente Loi pone nuovamente l’attenzione su quelli che sono i problemi mai risolti delle zone umide del golfo di Oristano», hanno rimarcato i consiglieri del gruppo di opposizione “Insieme per Terralba”. Secondo Gabriele Espis e Alessandro Murtas si è arrivati a questa situazione perché gli stagni hanno subito una serie di interventi dannosi nel corso degli anni. «Soprattutto a San Giovanni, Marceddì, Corru s'ittiri e S’Ena Arrubia i nuovi sbarramenti, i dragaggi e le aperture di bocche a mare hanno influenzato notevolmente il flusso e il deflusso delle acque portando non solo cambiamenti nella salinità delle acque ma anche alla sedimentazione di detriti, i quali col tempo hanno creato i problemi che oggi appaiono in tutta la loro evidenza».

«Lavori mirati»

«Il problema del canale della 17 purtroppo non risale a oggi – evidenzia Elena Casu, presidente dell'associazione S'Arrulloni, circolo Legambiente di Terralba - quando l’uomo mette mano a una situazione naturale che è in equilibrio, ci saranno sempre scompensi ambientali. Quello che è mancato, e continua a mancare, è la pianificazione che dovrebbe essere fatta dalle autorità competenti. Per ripristinare la situazione servirebbero delle azioni mirate ma non incisive, che non peggiorino le attuali condizioni della laguna».

«Manca un piano»

Espis e Murtas sottolineano però che in questi anni «È mancato anche un piano di gestione delle risorse che portasse a risultati concreti sulla conservazione e utilizzo delle risorse naturali. Per questo chiediamo che Comune e Regione portino a termine gli investimenti proposti in questi anni, che si proceda con rapidità allo sblocco delle risorse e che, seguendo i disciplinari europei sulla gestione delle Zone speciali di conservazione, si ripristini nell’immediato l’habitat così da poter dare concretezza al futuro di oltre 200 lavoratori oggi impegnati nel grande compendio ittico e la salvaguardia dell’intero sistema lagunare».

