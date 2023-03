A Marceddì rassegna gastronomica 

Confermata l’edizione 2023 di “Gustando Marceddì”, la rassegna gastronomica organizzata dalla Pro Loco di Terralba sul lungomare di Marceddì. Si svolgerà domenica 4 giugno nella cornice di via Sardus Pater, davanti al porticciolo della borgata. Anche quest’anno, saranno cuochi per un giorno i pescatori di Marceddì, che prepareranno per i visitatori piatti a base di pesce, serviti di fronte alle loro abitazioni. Il menù sarà vario e per tutti i gusti, spazierà dagli antipasti, ai primi, fino ai secondi. A Gustando Marceddì parteciperà anche il comitato dei cinquantenni Leva 73, che cucinerà una pietanza e raccoglierà le offerte per la festa del patrono di Terralba, san Pietro.

In questi giorni la Pro Loco è al lavoro: «Ancora da definire il numero dei pescatori che prepareranno i piatti, il menù e le attività parallele alla rassegna», afferma il presidente Pinuccio Diana. Dall’associazione si attende un successo pari a quello dell’anno scorso: erano stati circa 2.500 i biglietti venduti, superando il numero dell’edizione 2019. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA