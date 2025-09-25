A Marceddì il mondiale di ciclocross 

Da Cabras si trasferisce a Terralba ma in ogni caso, fortunatamente, l'Oristanese non perde l'opportunità di vivere un evento sportivo come la terza prova della Coppa del mondo di ciclocross Uci. Si svolgerà infatti a Marceddì, l’unica tappa italiana del prestigioso circuito e che consacrerà il piccolo borgo marinaro oer un giorno come epicentro dello sport mondiale.

«Grande orgoglio»

«Con grande orgoglio e soddisfazione - annuncia l'assessore allo Sport, Andrea Grussu - ospiteremo una tappa della Coppa del mondo di ciclocross. Un riconoscimento straordinario per il lavoro svolto e per la bellezza del nostro territorio. Dopo mesi di trattative e sopralluoghi nel percorso, l'Unione ciclistica internazionale ha scelto la borgata di Terralba come circuito dell'evento, in programma domenica 7 dicembre». Il tracciato si snoderà tra laguna, pineta e villaggio dei pescatori: un palcoscenico unico, pronto ad accogliere i migliori atleti del mondo e migliaia di appassionati.

«Visibilità unica»

«Lo sport è un veicolo straordinario per la crescita del territorio anche in termini turistici - osserva Grussu - e questa competizione garantirà una visibilità senza precedenti. L'evento sarà trasmesso in mondovisione sui principali canali sportivi, raggiungendo oltre 30 milioni di spettatori e portando l'immagine di Marceddì e della Sardegna nelle case di tutto il mondo». Ma non sarà solo sport. A partire da venerdì 5 dicembre, Marceddì ospiterà una serie di conferenze, degustazioni, concerti e attività culturali.

Il sindaco

«La nostra cittadina è pronta ad accogliere la carovana dell'evento mondiale – annuncia il sindaco, Sandro Pili – Alberghi, ristoranti, pizzerie e bar lavoreranno in tutto il Terralbese a pieno regime in un periodo normalmente fuori dalla stagione turistica tradizionale, creando economia per tutti. Un’opportunità concreta per far conoscere e valorizzare la nostra borgata, in un contesto ambientale e paesaggistico unico». L'amministrazione comunale sta già lavorando per garantire la migliore riuscita della manifestazione, con un piano di accoglienza e sicurezza che coinvolgerà volontari, associazioni e operatori locali. «Ci impegneremo al massimo per offrire un'esperienza indimenticabile a tutti», conclude Pili. Marceddì si prepara a diventare, per un weekend, il cuore pulsante del ciclocross mondiale. Un sogno che si realizza, una sfida vinta, un'occasione unica non solo per Terralba.

