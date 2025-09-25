VaiOnline
Terralba.
26 settembre 2025 alle 00:30

A Marceddì il mondiale di ciclocross 

Grussu: «Sarà l’unica tappa italiana, ricadute economiche per l’Oristanese» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da Cabras si trasferisce a Terralba ma in ogni caso, fortunatamente, l'Oristanese non perde l'opportunità di vivere un evento sportivo come la terza prova della Coppa del mondo di ciclocross Uci. Si svolgerà infatti a Marceddì, l’unica tappa italiana del prestigioso circuito e che consacrerà il piccolo borgo marinaro oer un giorno come epicentro dello sport mondiale.

«Grande orgoglio»

«Con grande orgoglio e soddisfazione - annuncia l'assessore allo Sport, Andrea Grussu - ospiteremo una tappa della Coppa del mondo di ciclocross. Un riconoscimento straordinario per il lavoro svolto e per la bellezza del nostro territorio. Dopo mesi di trattative e sopralluoghi nel percorso, l'Unione ciclistica internazionale ha scelto la borgata di Terralba come circuito dell'evento, in programma domenica 7 dicembre». Il tracciato si snoderà tra laguna, pineta e villaggio dei pescatori: un palcoscenico unico, pronto ad accogliere i migliori atleti del mondo e migliaia di appassionati.

«Visibilità unica»

«Lo sport è un veicolo straordinario per la crescita del territorio anche in termini turistici - osserva Grussu - e questa competizione garantirà una visibilità senza precedenti. L'evento sarà trasmesso in mondovisione sui principali canali sportivi, raggiungendo oltre 30 milioni di spettatori e portando l'immagine di Marceddì e della Sardegna nelle case di tutto il mondo». Ma non sarà solo sport. A partire da venerdì 5 dicembre, Marceddì ospiterà una serie di conferenze, degustazioni, concerti e attività culturali.

Il sindaco

«La nostra cittadina è pronta ad accogliere la carovana dell'evento mondiale – annuncia il sindaco, Sandro Pili – Alberghi, ristoranti, pizzerie e bar lavoreranno in tutto il Terralbese a pieno regime in un periodo normalmente fuori dalla stagione turistica tradizionale, creando economia per tutti. Un’opportunità concreta per far conoscere e valorizzare la nostra borgata, in un contesto ambientale e paesaggistico unico». L'amministrazione comunale sta già lavorando per garantire la migliore riuscita della manifestazione, con un piano di accoglienza e sicurezza che coinvolgerà volontari, associazioni e operatori locali. «Ci impegneremo al massimo per offrire un'esperienza indimenticabile a tutti», conclude Pili. Marceddì si prepara a diventare, per un weekend, il cuore pulsante del ciclocross mondiale. Un sogno che si realizza, una sfida vinta, un'occasione unica non solo per Terralba.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 