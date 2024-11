A Marassi un pareggio che scontenta tutti 

GENOA 1

COMO 1

Genoa (3-5-2) : Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Sabelli (35' st Zanoli), Frendrup (26' st Pereiro), Badelj, Thorsby, Martin (1' st Miretti, 49' st Marcandalli), Ekhator (26' st Balotelli) , Pinamonti. In panchina Sommariva, Stolz, Bohinen, Kassa, Accornero, Ahanor, Melegoni, Masini. All. Gilardino.

Como (4-2-3-1) : Reina, Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (37' st Sala), Da Cunha (37' st Braunoder), Engelhardt, Strefezza (45' st Verdi), Paz, Fadera (45' st Iovine), Cutrone (40' st Belotti). In panchina Audero, Al-Tameemi, Fellipe Jack, Cerri, Mazzaglia, Barba. All. Fabregas.

Arbitro : Rapuano di Rimini

Reti : 17' pt Da Cunha, 47' st Vogliacco

Genova. Il Como sfiora l'impresa a Marassi con Da Cunha ma Vogliacco in pieno recupero regala il pareggio al Genoa al termine di una gara difficile e ricca di interruzioni: 1-1. Un punto che permette agli ospiti di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive e al Genoa di inanellare il secondo risultato positivo consecutivo come era accaduto solo nelle prime due giornate, anche se in uno scontro diretto casalingo il pari non può soddisfare.

Il Genoa soffre da subito il possesso palla del Como con i lariani pericolosi già all'ottavo su calcio di punizione di Strefezza bloccato da Leali. I padroni di casa faticano a costruire e gli ospiti controllano. Al minuto 17, dopo un errore di Pinamonti in fase di costruzione, Fodera serve Paz,che tocca subito per Da Cunha che dal limite batte Leali. I rossoblù faticano a rispondere e rischiano di subire il raddoppio. Al 22' lo segna Cutrone ma è in fuorigioco. Gilardino si affida a Gaston Pereiro e Mario Balotelli, all'esordio al Ferraris (subito ammonito), per un Genoa più offensivo che al 47', su corner di Miretti, trova il pareggio con Vogliacco.

