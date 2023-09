A Maracalagonis  è lotta aperta: «Le pale deturpano» 

Contro l’eolico, ma non per partito preso. Francesca Fadda, sindaca di Maracalagonis, è netta: «Non è stato convocato alcun tavolo di concertazione con le amministrazioni comunali», dice Fadda, che oggi siede nello scranno che per diverse legislature fu del padre Mario, storico esponente dell’Udc, «né da parte di questi enti interessati né da parte della Regione».

Nel caso specifico di Maracalagonis, perché vi opponete?

«Stiamo per portare in Consiglio comunale il Puc definitivo e le zone dove questi signori vorrebbero metterci le pale per noi sono di alto interesse turistico-ambientale, per non dire archeologico visto che in quelle aree c’è un nuraghe».

Quindi?

«Ci stanno distruggendo il territorio».

Ci sarà qualche convenienza, almeno dal punto di vista economico e occupazionale.

«A prescindere da tutto, a noi non entra né esce nulla. Questi signori vogliono solo prendersi il nostro territorio sapendo di deturpare la natura».

Quale sarà la reazione?

«Ci siamo già opposti con una delibera di Consiglio e, a breve, organizzeremo una riunione per fare il punto del Puc e dell’interpretazione del decreto Floris. Abbiamo in serbo una serie di progetti: la Regione deve prendere atto che l'eolico da noi non passerà».

RIPRODUZIONE RISERVATA