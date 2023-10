A manu tenta per Nuvoli, oggi l’epilogo 

"Nuoro patria dei cori", il primo e unico concorso per cori tradizionali della città, conclude oggi a partire dalle 10.30 al Ten l'ultima fase dell'ottava edizione della rassegna A manu tenta, organizzata dall'associazione culturale Bobore Nuvoli in collaborazione con l'associazione ballo Sos Canarjos e Bendas. In palio un trofeo realizzato da Pietro Longu.

Le sezioni in gara sono cinque, di cui tre per i brani inediti di ispirazione popolare nelle categorie maschile, femminile e mista, uno per brani tradizionali e di ispirazione popolare editi e uno per polifonia classica. I brani in concorso sono 20, tredici i cori e corali iscritti: Populare de Sardigna di Sestu, Sant'Alene di Tula, Stella Maris di Arbatax, Su Circannueu di Baunei, Sant'Agostino P. Marco Fabbri di Sassari, il coro maschile di Sas Cortes di Siurgus Donigala, il femminile di Duennas di Villanova Monteleone, la Corale del Sinis di Solanas, il Coro polifonico san Francesco d'Assisi di Sassari, corale Santa Maria Maddalena di Nuragus, Osseli di Ovodda, Monteferru di Seneghe e Beata Vergine Assunta coro Baratz di Villassunta. Presenta Giuliano Marongiu, animano Benito Urgu, Flavio Mulas e il Duo Animas.

Prevista la borsa di studio a un allievo del conservatorio Canepa di Sassari e un premio speciale a un cittadino rimasto nella propria terra d'origine.