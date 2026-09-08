A Manu tenta, Nuoro torna patria dei cori 

Il canto corale di nuovo protagonista al Teatro Eliseo con l'undicesima edizione di A manu tenta. Si terrà il 4 ottobre il concorso corale internazionale “Nuoro patria dei cori”, organizzato e diretto dall'associazione culturale Bobore Nuvoli, in collaborazione con l'associazione ballo Sos Canarjos di Bobore Nuvoli e il coro femminile Bendas. Le audizioni si terranno alle 10.30 e alle 15, con il concerto finale alle 18.30. In gara 13 associazioni culturali provenienti da tutta l'Isola: Guilcier incantos, Punto musica, Bisos e chertos, Coro Omnes agrestes, Diatonia, coro Eleonora d'Arborea, Quelli del ponte, Joyful soul odv, Spirito gioioso aps, Schola cantorum Mater Dei, Insieme per la musica coro nova harmonia e ancora La Corale e il coro polifonico san Gregorio Magno. Ospite d'onore il coro della Virgola di Pescara. Presenta Massimiliano Medda, ed è prevista la partecipazione della Compagnia Lapola.

Ad arricchire, inoltre, la sesta edizione del premio Bobore Nuvoli "…sulla terra ove si ama e si muore", con il premio Giuria Popolare e la borsa di studio "Bobore Nuvoli". L'ingresso è libero, ma è necessaria prenotazione al 334 5383582. Sostengono l'evento Federcori, Chorus Inside Sardegna, Regione, Fondazione di Sardegna e Comune di Nuoro.