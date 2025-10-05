“A manu tenta”, i canti e le emozioni dei vincitori  

Uniti nella passione e nella musica della propria terra. Si è tenuta, ieri al Ten, la decima edizione del concorso corale internazionale “A manu tenta” con l’organizzazione e direzione artistica dell’associazione culturale Bobore Nuvoli. Dopo la masterclass e le audizioni in collaborazione con l’associazione di ballo Sos canarjos di Bobore Nuvoli e il coro femminile Bendas, dieci associazioni si sono esibite con 13 brani suddivisi in 5 sezioni. A presentarli Giuliano Marongiu, partecipazione straordinaria per la compagnia Lapola e il cantante Andrea Zara. Il riconoscimento come vincitore assoluto è andato al coro Sos Balaros di Monti. Per i brani tradizionali hanno vinto i cori: Gusana (Gavoi), Spirito Gioioso (Sassari), Su Beranu (Siliqua). Sezione cori misti con brani inediti: Pro Arte (Alghero) e Diatonia (Oristano), Quelli del ponte (Quartucciu). Per i cori maschili: Sos Balaros (Monti), Voches e ammentos (Galtellì), Bisos e Chertos (Ittiri). La borsa di studio è stata consegnata all’enologo Andrea Sedilesu. «È un’edizione particolare, sono stati dieci anni di intenso lavoro ed è sempre un’emozione – spiega dice Eta Nuvoli, figlia del cantore scomparso nel 2014 – Lavorare tutto l'anno per questo evento è tenere vivo mio padre, insieme a mia madre. A manu tenta è un nome usato spesso, e qui ha un significato da figlia: li immagino insieme, a stringersi la mano, a manu tenta appunto, con l'abito tradizionale a cui erano legatissimi e che per loro era il più elegante». ( g.pit. )

