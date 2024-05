“A manu pigada” per il bene della comunità 

“A manu pigada”: è la camminata che domenica, nella cornice della festa della mamma, ha visto centinaia di persone attraversare le vie principali di Sardara. L’iniziativa è stata organizzata dalla commissione Pari opportunità con uno scopo di solidarietà, parte del ricavato dalla vendita delle magliette (10 euro l’una) è stata donata ai volontari dell’ambulanza “Noi per gli altri”. «La camminata – dice la presidente, Alessandra Steri – non solo ha fatto bene alla salute, ma è stata occasione per stare insieme e divertirsi. Simbolicamente prendendosi per mano nell’intento di rafforzare il senso di comunità nell’affrontare il tema della violenza in tutte le sue forme. È stato proprio questo – aggiunge Steri – il motivo che ci ha convinto a scegliere l’associazione del soccorso con l’ambulanza per donare il contributo».

Alla fine i partecipanti si sono ritrovati tutti insieme nello spazio esterno del museo Casa Pilloni per ricordare l’importanza dell’evento, per un rinfresco e un saluto. Un luogo per nulla casuale, ma scelto perché la cooperativa Villa Abbas che gestisce il patrimonio storico e culturale è impegnata a rompere con la convinzione del “museo inteso come scatola chiusa”, meglio pensare che abbia le porte aperte alle iniziative dei cittadini. ( s. r. )

