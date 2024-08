A Mamoiada le passeggiate a cavallo tra i filari 

Mamoiada potenzia il turismo vitivinicolo, e dopo il successo delle visite guidate in vigna lancia ora le escursioni a cavallo tra i filari, con la prima edizione di “Vinzas a Caddu”, in programma (ieri l’avvio) oggi e domani.

Passeggiate nella natura incontaminata e buon cibo. Promuovendo, così, un circuito che dalle cantine nel centro storico, si sposterà nelle campagne, valorizzando il Cannonau e altre produzioni autoctone. Promotori dell’evento il Gruppo Equestre locale, in collaborazione col Comune, enti e associazioni. In campo 24 cavalieri, con i centri equestri Pegaso (Sorso), Monte Idolo (Arzana) e Taloro (Fonni). Domani mattina la tappa conclusiva della tre giorni con un convegno nel santuario di San Cosimo, sulle opportunità del turismo equestre in Barbagia, associato al comparto enologico. Alla presenza dell’assessore all’agricoltura Gianfranco Satta, della presidente di Sarda Leasing e Faes Patrizia Giranu, con gli onori di casa del sindaco Luciano Barone. «Si tratta di un evento partito dal basso e che ha già registrato il tutto esaurito», dice il presidente del Gruppo equestre Alessandro Sale. «Offriamo al visitatore il relax di una passeggiata a cavallo abbinato alle nostre eccellenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA