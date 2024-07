A Mallocci la presidenza del Consiglio 

Sono stati annunciati ieri in Consiglio comunale, a Sinnai, i nomi degli assessori e dei titolari degli incarichi assegnati dalla sindaca Barbara Pusceddu. L’Aula ha dato il via libera all’elezione di Massimiliano Mallocci alla presidenza del Consiglio, di Massimo Lebiu e di Walter Zucca alle vicepresidenze. La prima riunione del nuovo Consiglio comunale ha segnato anche le dimissioni da consiglieri di cinque dei sei assessori eletti con la sostituzione nell’assemblea dei primi eletti nei rispettivi schieramenti: al loro posto sono subentrati Sara Uda, Giorgia Mallocci, Ruben Tremulo, Marco Floris, Giulia Giglio. In minoranza, Roberto Loi è subentrato a Francesca Serreli che ha lasciato l’incarico di consigliera con una lettera inviata in Comune dopo il voto di giugno.

Per la Giunta nessuna sorpresa rispetto alle notizie trapelate avant’ieri. Due assessorati sono stati assegnati ai Progressisti: Maurizio Boassa è l’assessore al Commercio, Agricoltura, Attività produttive e Suap, Tradizioni popolari, Katiusca Concas, nominata vice sindaca, si occuperà di Tributi, Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Igiene urbana e Patrimonio. Un assessorato al Pd con la nomina di Michela Matta (Affari generali, Personale, Affari legali, Politiche giovanili, Politiche per l’ambiente e Comunicazione).

In quota Centro popolare, Roberto Demontis è stato nominato assessore ai Servizi sociali, Politiche per la salute e Pubblica istruzione. In Giunta anche “Pro Sinnia-5 stelle” con Cristiano Spina che ha ottenuto le deleghe per la Cultura, il Turismo e Viabilità e mobilità urbana ed extraurbana e Sinnai 360° con l’assessore Alessio Serra che si occuperà di Sport, Associazionismo, Spettacolo, delle Frazioni e delle Consulte. La sindaca Pusceddu terrà invece per sé Polizia locale, Protezione civile e Urbanistica. Alla nomina della Giunta è seguito il dibattito con interventi della stessa sindaca Pusceddu e di Sara Falqui, Paolo Usai, Roberta Simoni, Marco Floris, Giulia Giglio, Aldo Lobina, Walter Zucca, Aurora Cappai, Massimo Leoni, Nuccio Melis e Paride Casula.

Massimiliano Mallocci è stato eletto presidente del Consiglio con 16 voti. Massimo Lebiu, e Walter Zucca, rispettivamente con 12 voti e otto voti sono stati eletti vice presidenti. Per Lebiu il ruolo di vicario.

