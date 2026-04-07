A Maiorca intanto sono tutti pazzi per Luvumbo 

In Spagna sta facendo parlare di sé Zito Luvumbo, l’attaccante angolano che il Cagliari ha ceduto in prestito con diritto di riscatto al Maiorca nell’ultimo giorno del mercato di riparazione. Luvumbo, dopo un avvio in ombra, in cui ha faticato a trovare spazio, è riuscito a scalare le gerarchie nelle ultime settimane, ottenendo una maglia da titolare nelle sfide contro Elche - dove ha servito anche un assist - e Real Madrid. Proprio nel match vinto contro i “blancos” (2-1), Zito si è messo in evidenza con ottime giocate. Quelle stesse giocate che illuminavano la Unipol Domus nelle giornate in cui era particolarmente ispirato. Non è utopico pensare che il club spagnolo, coinvolto nella lotta per non retrocedere, possa concedergli più spazio in questo finale di stagione anche in vista di un eventuale riscatto, fissato a 4 milioni.

Che rammarico

La sua cessione è stata condizionata da un rendimento fin troppo altalenante. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, la sconfitta per 3-0 sul campo del Genoa, a inizio gennaio, dove Luvumbo, sul punteggio di 1-0 per il Grifone, si divorò in contropiede un gol che avrebbe potuto riaprire il match. Zito non fu poi impiegato nelle tre vittorie successive contro Juventus, Fiorentina e Verona. Si arrivò, così, ad una rottura. Con grande rammarico, visto che da questo giocatore, capace di trascinare tre anni fa il Cagliari in Serie A, ci si sarebbe aspettato molto di più. La sensazione è che oggi, a questo Cagliari in piena crisi, manchi l’estro e l’imprevedibilità di Luvumbo. Quella sua capacità di cambiare il volto delle partite. Anche perché Mattia Felici, unico profilo simile all’angolano per caratteristiche, è fuori da dicembre per la rottura del crociato. E sabato scorso, mentre i rossoblù di Pisacane soccombevano a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Zito faceva letteralmente impazzire i difensori del Real Madrid. Favorendo così una vittoria fondamentale per il suo Maiorca.

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