A Maimone, un tripudio di festa 

Bagno di folla ieri a Samugheo per la ventottesima edizione di A Maimone, la kermesse dedicata alle antiche maschere organizzata dell’Associazione culturale Mamutzones de Samugheo con il patrocinio di Comune, Unione del Barigadu e Regione.

L’evento

In migliaia dalla mattina hanno raggiunto la cittadina del Mandrolisai e le aspettative non hanno deluso. I protagonisti hanno infatti regalato un grande spettacolo con l’esibizione delle figure della tradizione sarda e dei friulani del Pust di Rodda, provenienti da Pulfero. Ad aprire la sfilata sono stati i Mamutzoneddos, nel segno del futuro. Saranno loro i protagonisti di domani, mentre al gruppo dei Mamutzones è spettato l’onore di chiudere la manifestazione tra i colori del tramonto. Un’esibizione suggestiva, carica di significato ed emozioni. In mezzo le figure del Carnevale antico barbaricino, Boes e Merdules da Ottana, Sos Thurpos da Orotelli, Su Bundu da Orani, Sas Mascheras Limpias da Fonni, Sos Tumbarinos da Gavoi, Su Turcu di Ollolai, Sos Intintos, Sos Maimones e Sos Murronarzos da Olzai, Is Sonaggiaos e s’Urtzu da Ortueri, oltre alle altre maschere della tradizione samughese, Su Tragacorgios e Su Carru ‘e Minchileo. Per tutti tantissimi applausi. Piera Pazzola, 51 anni , arriva da Sassari e per lei è la prima volta: «Ci hanno parlato di questo evento come tra i più interessanti e suggestivi e quindi abbiamo deciso di vederlo. E poi il cibo è buonissimo». Gli fa eco Stefano Canu, anche lui di Sassari: «Abbiamo trovato un’ottima accoglienza. Avevamo il desiderio di conoscere questo aspetto delle tradizioni sarde». Luigi Caredda, 43 anni, arriva da Domusnovas: «Non l’abbiamo fatto da ragazzi, ora era il momento di approfondire e scoprire le nostre tradizioni». Sabrina Spiega, 45anni, arriva da Gonnostramatza: «L’ho vista per la prima volta 15 anni fa. Ora è tutto cambiato, c’è dietro un’organizzazione importante. È una manifestazione che va ben oltre il Carnevale e che ha richiami ancestrali». Tanti i visitatori al Murats dove è stata riallestita, dopo la recente scomparsa, la collezione dedicata al principe Aga Khan che aveva fatto un’importante donazione.

L’entusiasmo

«Anche quest’anno – afferma il presidente dei Mamutzones Igor Saderi - siamo riusciti a dare a un pubblico numeroso un assaggio di tradizione con le maschere barbaricine e anche in arrivo dal Continente. Anno dopo anno cerchiamo nuove soluzioni per migliorare l’esperienza degli spettatori». C’è anche il sindaco Basilio Patta ad accogliere nella palestra i gruppi. «Abbiamo accolto in maniera più che attiva tantissimi turisti. A Maimone non è solo una mera sfilata di maschere, seppure interessante e suggestiva. Va molto oltre, rappresenta una fetta importante di ciò che sono la tradizione e la cultura della comunità samughese».

