Samugheo.
09 febbraio 2026 alle 00:41

A Maimone sfida la pioggia, vincono le maschere 

Il maltempo non ha fermato la 29esima edizione di A Maimone, la rassegna del Carnevale antico organizzata dall’Associazione culturale Mamutzones de Samugheo. Qualche presenza in meno rispetto agli arrivi registrati nelle passate edizioni, ma anche ieri in tantissimi hanno assistito all’evento.

Il tempo è stato clemente, solo sul finire della sfilata ha ripreso a piovere. Tanti i gruppi in passerella: Boes e Merdules di Ottana, Su Bundhu di Orani, Sos Thurpos di Orotelli, Sos Tumbarinos di Gavoi, Sa Maschera de Cuaddu di Neoneli e i Mamutzones, S’Urtzu e Su Omadore, Minchilleo e Su Tragacorgios di Samugheo. E ancora le maschere del Carnevale di Tricarico, uno dei più importanti della Basilicata, e degli Skoromati, da Podgrad in Slovenia. Prima dei balli finali, la danza dei Mamutzones. ( a. o. )

