Samugheo.
08 febbraio 2026 alle 00:11

A Maimone, nel centro storico la sfilata di trecento maschere 

Oltre 300 figuranti oggi a Samugheo per la 29esima edizione di A Maimone, la rassegna del carnevale antico organizzata dall’associazione Mamutzones de Samugheo. La sfilata parte alle 16 da via Gramsci per poi proseguire verso piazza Sedda, via Vittorio Emanuele e via Santa Croce. Tanti i gruppi: Boes e Merdules di Ottana, su Bundhu di Orani, sos Thurpos di Orotelli, sos Tumbarinos di Gavoi, sa Maschera de cuaddu di Neoneli e le figure del carnevale di Samugheo, dai Mamutzones a s’Urtzu e su Omadore, da Minchilleo a su Tragacorgios. E poi le maschere di Tricarico e degli Skoromati dalla Slovenia.

«Siamo giunti al termine di un percorso molto impegnativo, ma per noi carico di significato – dice Igor Saderi, presidente di Mamutzones de Samugheo - In stretta collaborazione con le autorità competenti, abbiamo lavorato per offrire agli spettatori un’esperienza quanto più completa possibile». «Anche quest’anno è stato stanziato un milione di euro a sostegno delle manifestazioni inserite nel cartellone regionale del Carnevale», evidenzia l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu. Il sindaco Basilio Patta conclude: «A Maimone, al di là del sempre più grande spettacolo, rappresenta la nostra cultura ancestrale”.

