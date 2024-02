A Maimone, maschere e divertimento 

Una tradizione che si rinnova e che puntualmente affascina migliaia di turisti. A Maimone, la rassegna del carnevale antico organizzata dall’associazione Mamutzones de Samugheo, per tutta la serata di ieri ha incantato e divertito le persone che sono arrivate sin dalla mattina nella cittadina del Barigadu. Lunghi applausi per tutti i gruppi provenienti oltre che dall’Isola anche da Spagna, Croazia e Ungheria. Maschere ancestrali, vesti di capra, orbace, campanacci, danze propiziatorie sono stati i momenti salienti della festa a Samugheo dove storia e cultura, festa e tradizione, si intrecciano in una giornata all’insegna di suoni e colori. Da sottolineare infine l’organizzazione impeccabile dell’associazione Mamutzones, «anche grazie alla preparazione del piano di accoglienza studiato insieme alla questura di Oristano», sottolinea il presidente Igor Saderi.

