A Maimone, in piazza le maschere dell’Isola 

Meno di tre settimane e sarà A Maimone, la rassegna del carnevale sardo organizzata a Samugheo dall’associazione culturale Mamutzones. L’appuntamento è per domenica 16 e gli organizzatori svelano il programma dell’evento capace di richiamare ogni anno migliaia di persone. Alla ventottesima edizione parteciperanno: Boes e Merdules da Ottana, Thurpos da Orotelli, Bundu da Orani, Mascheras limpias da Fonni, Tumbarinos da Gavoi, Turcu di Ollolai, Intintos, Maimones e Murronarzos da Olzai, Sonaggiaos e s’Urtzu da Ortueri. Oltre alle maschere della tradizione samughese: Mamutzones (si esibirà anche il gruppo dei bambini), S’Urtzu, Omadore, Tragacorgios e su Carru ‘e Minchileo. La sfilata partirà alle 16 da via Gramsci per snodarsi nelle vie principali del paese. Per quest’edizione parteciperà, inoltre, per la prima volta anche la maschera del Pust di Rodda, una figura del carnevale tradizionale friulano. «Siamo felici di aver coinvolto anche quest’anno un numero molto elevato di gruppi con il meglio del carnevale barbaricino e la partecipazione di figure mascherate esterne alla tradizione sarda», spiega Igor Saderi, presidente dell’associazione Mamutzones.

RIPRODUZIONE RISERVATA