A Maimone, finalmente è Carnevale 

Sergio Loi, responsabile della comunicazione di questo evento, descrive la vigilia. «Tutta l’Isola è in fermento per questa 26esima edizione. Samugheo è una comunità capace di fare squadra con l'obiettivo di offrire al turista non solo lo spettacolo della sfilata ma servizi di primo livello. Particolarmente importante è poi il supporto delle associazioni e la collaborazione della compagnia barracellare. Per chi non potrà essere con noi, la sfilata sarà diffusa in streaming sulla pagina Facebook di A Maimone».

«Siamo felici e orgogliosi di riproporre una bella edizione di A Maimone – afferma Igor Saderi, presidente dell'associazione culturale Mamutzones - Per ripartire è stata organizzata una rassegna al livello di quelle che hanno preceduto l’emergenza pandemica. Sin dal 2020 abbiamo lavorato per farci trovare pronti, riuscendo a organizzare un programma di eventi collaterali di spessore. Avremo come ospite un esperto di lingua sarda, Simone Pisano, e il campione olimpico Lorenzo Patta».

Sarà perché è una delle prime manifestazioni in provincia dopo tre anni di silenzi imposti dalla pandemia, ma l’aria che si respira in paese è quella delle occasioni importanti. Per “A Maimone 2023, su Carrasegare antigu Samughesu”, in programma domani c’è un’attesa elettrizzante.

La ripartenza

L’iniziativa

L’orgoglio

«È un orgoglio ospitare una rassegna di rilevanza regionale – afferma il sindaco, Basilio Patta - e siamo felici di far rivivere le emozioni e lo spettacolo che A Maimone sa offrire. La comunità si sta mobilitando per dare ai visitatori una grande accoglienza e il meglio dell'enogastronomia locale. È un evento molto importante per tutto l'Alto Oristanese, e sta diventando col passare delle edizioni un poderoso strumento di promozione territoriale. Un ringraziamento particolare va all'associazione Mamutzones, una realtà organizzativa che rappresenta un valore per tutto il paese».

I protagonisti

Gabriele Mura, dei Mamutzones de Samugheo, racconta la sua attesa: «Sono coinvolto da 23 anni in questa fantastica associazione. È sempre emozionante rappresentare la maschera, ma è chiaro che in occasione di A Maimone è ancora più speciale. Il pubblico trasmette tanta adrenalina e quel momento diventa magico: esiste un rapporto silenzioso tra il Mamutzone e il pubblico. Un'atmosfera che fa riavvolgere le lancette dell'orologio. Una sorta di contemplazione della maschera che ti fa riconnettere col divino».

