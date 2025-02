A Maimone apre le feste del Carnevale 

L’attesa sta per finire. Tra 24 ore la scena a Samugheo sarà tutta per A Maimone, la kermesse dedicata alle antiche maschere dell’Isola che di fatto apre i festeggiamenti di Carnevale in tutta la provincia. Domani saranno protagoniste le maschere dell’antico carnevale barbaricino e per la 28esima edizione organizzata dell’associazione Mamutzones con il patrocinio di Comune, Unione del Barigadu, Fondazione Sardegna e Regione arriverà anche la maschera friulana del Pust di Rodd. Un momento molto sentito dalla comunità di Samugheo.

L’associazione

Tanti gli espositori e i punti ristoro lungo il percorso. «Siamo stati impegnati giorno e notte per garantire la piena riuscita dell’evento, sia sotto il profilo dell’esperienza che della sicurezza. Cerchiamo di confermare gli esperimenti riusciti nelle precedenti edizioni, come i maxischermi e un piano sicurezza articolato, e di aggiungere qualcosa in termini di promozione. A Maimone è una rassegna radicata, che trova le sue fondamenta nella tradizione ma che si evolve aprendosi a nuove tecnologie e figure professionali. Questa è l’unica strada per garantirci una longevità quasi trentennale», spiega il presidente dell’associazione, Igor Saderi.

Gli amministratori

«A Maimone non si limita ad una sfilata di maschere, seppure interessante per lo spettatore. Va molto oltre, rappresentando una fetta importante della tradizione e cultura della comunità samughese. Alla stregua di eventi come Tessingiu e Mojos e Marigas, allestite dall’Amministrazione che hanno un carattere fortemente identitario, A Maimone rafforza questa nostra identità», aggiunge il sindaco, Basilio Patta. L’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, non ha dubbi: «La nostra missione è promuovere la Sardegna non solo come meta estiva, ma come destinazione da vivere tutto l’anno».

Il programma

A Maimone inizia alle 10 al Murats con il convegno “Su Connotu e su tempus benidore. Quale futuro per tradizioni e lingue di Sardegna nella modernità”. La sfilata inizierà alle 16 da via Gramsci per concludersi in via Vittorio Emanuele. Dalle 15 la vestizione nella palestra di via Ferraris. Già individuate le aree parcheggio (digitando su Google maps A Maimone si trovano i riferimenti alle aree sosta e quelle riservate alle persone affette da disabilità.

