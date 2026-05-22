A Macomer i campionati sardi “Under” 

I “quadri intermedi” dell'atletica sarda a raduno oggi (dalle 15,30) e domani (9,30) allo Stadio Scalarba di Macomer per la corsa ai titoli individuali Allievi, Juniores e Promesse (Under 18, 20 e 23). Molti i motivi di interesse anche se qualcuno rinuncerà alla gara. Come il triplista amsicorino Enrico Alessio Deplano, alla ricerca di una gara accreditata World Athletic per confermare il pass per gli europei Under 18, o la staffetta Allievi 4x400 della Libertas Campidano (Putzolu, Barra, Deiana, Puddu), 3'31"76 domenica scorsa.

Esordio in categoria per gli ostacolisti Under 18 Federica Nieddu (Shardana) e Andrea Camilleri (Sulcis), attese la conferme dell'ostacolista Francesco Cherchi (Cus Sassari, U20), Maria Paola Sotgiu (Ichnos, U23) e Aurora Aresu (Tespiense, U20) nel giro di pista. Nello sprint occhio a Emma Manconi, Laura Murgia, Elide Bonaglini e Marta Bianchina con Emanuele Perra (Ricardi, f.c.), Pietro Ceccatelli e Matteo Putzolu, nel mezzofondo Maria Mei (Accademy, U20) e Mattia Careddu (Porto Torres, U23) e nella marcia Edoardo Barra (L. Campidano, U20).

Nei salti attenzione a Francesca Leccis (Mineraria, U23) nell’alto e nel lungo, Stefano Dessì (Lib. Campidano, U18) nel triplo. Di buon livello anche i lanci con Sofia Onida (Shardana, U20) e gli Juniores Giovanni Dolis (Cus Cagliari), Costantino Vargiu (Pod. Sassari), Filippo Roccu (Bolotana) e Davide Dore (Ichnos) nel martello. Occhio al giavellotto Under 23 con Azzurra Marchetti (Dinamica) e Benedetta Fiori (Cus Cagliari).



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