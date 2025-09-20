VaiOnline
Lanusei.
21 settembre 2025 alle 00:12

A Macerata si è spenta Anna Pisci, la nonnina di 104 anni  

Addio a signora Anna Pisci, la nonnina di 104 anni. Una donna grintosa pronta ad affrontare il mondo con lo sguardo vispo e fiero. Circondata dalla sua affiatata famiglia, si è spenta a Macerata dove ha passato gli ultimi anni della sua vita per stare insieme alle sue tre figlie. Signora Anna, di Laconi, si era trasferita a Lanusei per seguire il marito cantoniere e nel centro dell’Ogliastra ha costruito la sua grande famiglia: sette figli, quindici nipoti e nove pronipoti.

La cantoniera ha un po’ forgiato il suo temperamento, assecondando anche le sue attitudini. La ricordano tutti come una donna che non si è mai risparmiata, dedita al lavoro e alla famiglia, aperta agli incontri con il prossimo, curiosa di conoscere. Per lei, i nipoti erano la cosa più bella del mondo, con loro è sempre stata affettuosa, presente e accogliente, sostenendo ogni loro scelta.

«È il nostro faro - raccontava uno dei nipoti in occasione del suo compleanno - Rappresenta l’idea dell’unità della famiglia. Se ci ha insegnato una cosa è che nonostante abbia passato i momenti peggiori della storia, ha tenuto insieme la famiglia».

