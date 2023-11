A Macchiareddu un polo per la logistica 

L'area di Macchiareddu si candida a diventare uno dei poli logistici più importanti della Sardegna: nella zona di Grogastu sessanta ettari a disposizione delle imprese. Il Cacip ha completamento i lavori per la realizzazione delle Strade 11 e 12 per rendere accessibile l'area, con tutte le opere di urbanizzazione connesse.

Le tappe

Un primo passo era stato compiuto lo scorso anno, quando nella zona sono cominciati i lavori per la costruzione del magazzino della Lidl in Sardegna. Si tratta di una struttura da 37mila metri quadri, alimentata al 100 per cento da fonti rinnovabili grazie all'installazione di un pannello fotovoltaico da 1.100 kilowatt, che darà energia ai 21 supermercati presenti nell'Isola, per un investimento da 70 milioni. Ora il Cacip ha completato i lavori di urbanizzazione e i terreni di Grogastu sono pronti ad accogliere altre imprese. «I lavori, costati un milione e 600mila euro e finanziati con i fondi del Consorzio, ci consentono di mettere finalmente a disposizione degli investitori un'area dotata di tutti i servizi - spiega la presidente del Cacip, Barbara Porru -, con l'apertura delle nuove strade la zona sarà d'ora in poi facilmente raggiungibile. L'obiettivo è quello di accogliere altre aziende del settore logistico, per realizzare a Macchiareddu un grande polo dedicato a questo settore».

Il progetto

A progettare e dirigere i lavori è stato l'ingegnere del Cacip Matteo Bordignon che annuncia come il Consorzio sia al lavoro per sbloccare nuove aree da destinare alle imprese: «Con la realizzazione delle Strade 11 e 12, i lavori di urbanizzazione di quella zona possono considerarsi completati, le imprese che decideranno di insediarsi in questi terreni potranno contare su una condotta di acqua potabile e una industriale, reti fognarie, e inoltre avranno la possibilità di allacciarsi alla fibra ottica».

Nei piani del Cacip c'è la volontà di proseguire su questa linea. L'idea è quella di procedere alla urbanizzazione di nuove aree a Macchiareddu per attirare altre imprese. Il Consorzio, come afferma la presidente Porru, «ha già presentato alla Regione un progetto preliminare per ottenere un finanziamento che consentirà di urbanizzare altri 60 ettari. I nuovi terreni, sempre di proprietà del Consorzio, destinati alle aziende che decideranno di acquistarli, sorgeranno tra le Strade 2 e 6, e la Strada provinciale 92».

RIPRODUZIONE RISERVATA