A Luvi e Solosophia il secondo contest del Red Valley Fest 

Al secondo round il Red Valley premia ben due artisti emergenti. Contest all’insegna delle donne quello che si è consumato venerdì notte al The Wall di Olbia, dove Luvi e Solosophia hanno strappato, vincitrici ex aequo della serata, il secondo biglietto per la settima edizione della manifestazione, che si terrà dal 12 al 15 agosto alla Olbia Arena.

La cantautrice cagliaritana, all’anagrafe Ludovica Massidda, e la collega olbiese Sophia Murgia hanno conquistato con le loro band la giuria e andranno a far compagnia al Red Valley ai già qualificati IMarciapiedi, il duo sassarese formato da Gabriele Loi e Emanuele Usai trionfatore del primo contest. Con loro sul palco della Olbia Arena salirà anche I Tristi, al secolo Simone Cavazzoni, premiato venerdì dall’organizzazione con una wild card. Durante la serata, condotta da Tommy Rossi, Luvi e Solosophia hanno sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti Loyalty Business Club, Mamu, Zeep, Ronin e Micali, grazie a una voce straordinaria e a performance da artiste consumate. (i. g.)

