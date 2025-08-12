A Lula domani c’è Cisco  in concerto   

“Riportando tutto a casa Live” è il concerto che riporta a Lula Cisco Bellotti per l’unica tappa in Sardegna. Cisco torna a Lula dopo quasi 30 anni che lo ha visto cantare con i Modena City Ramblers, gruppo del quale ha fatto parte fino al 2005 e con il quale ha venduto oltre 700 mila copie. L’appuntamento è per domani, giovedì 14 agosto, alle 21.30 presso il cortile del caseggiato scolastico in via Gramsci.

La sua musica di frontiera tesa ad analizzare la società con le sue contraddizioni, racconta l'Italia degli scandali politici, della corruzione fatta a sistema, delle mafie; le lotte di liberazione sono la pergamena su cui solfeggiare i suoni ibridati che raggiungono il pubblico che lo segue ormai da anni. Le note, fra il punk e il folk irlandese hanno segnato profondamente il panorama musicale nazionale cui appartiene e l'amore per gli strumenti come i bodhràn e i violini sono diventati il lessico fondamentale per una musica in grado di conquistare ancora platee senza età. (ma. du.)

