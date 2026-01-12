Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Gianfrancesco Lecca, vicepresidente di Confapi Sardegna. Nel corso del programma si parlerà delle difficoltà dell’autotrasporto nell’Isola, a causa dei rincari legati all’eurotassa Ets: non esiste ancora un continuità territoriale delle merci.
Radiolina.
13 gennaio 2026 alle 00:30
A “L’Isola delle imprese” i nodi del trasporto merci
