A “L’Informatore 360” c’è profumo d’azzurro 

Baseball e pallanuoto sono le discipline protagoniste nella decima puntata annuale dell’Informatore Sportivo 360, in diretta questo pomeriggio su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( nella foto ) ci saranno il 24ennecagliaritano Gabriele Angioi, lanciatore e seconda base del Parma e della Nazionale azzurra ed Enrico Cossu, ex pallanuotista (soprattutto della Rari Nantes) e oggi allenatore della Promosport, vicecapolista della Serie C.