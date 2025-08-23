VaiOnline
Monserrato.
24 agosto 2025

A lezione su come smaltire le bioplastiche 

Riprendono, dopo una pausa agostana, le iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dal Comune e dalla società Gesenu,che gestisce il servizio di igiene urbana. Giovedì tra le 8.30 e le 12.30, in occasione del mercatino rionale di via dell’Argine, sarà allestito uno stand informativo per imparare a distinguere le bioplastiche dai materiali simili e capire dove devono essere correttamente conferite.

Ai presenti sarà fornita in omaggio una mini-guida pratica con consigli per gestire i rifiuti in bioplastica e fare scelte ecologiche consapevoli. A luglio, iniziative simili erano state organizzate per la plastica, il secco residuo e il vetro. «Proseguiamo con gli incontri informativi rivolti alla cittadinanza, resi possibili dalla collaborazione tra gli uffici e la Gesenu», le parole dell’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. (d. l.)

