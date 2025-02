A lezione nel vigneto con l’Arci e Laore 

Sono oltre 30 gli aspiranti viticoltori, diversi under 35, che scommettono sul settore. Al via il corso di formazione di vitivinicoltura a Sardara, dell’agenzia Laore con lezioni teoriche che si svolgeranno nella sede del circolo Arci 1° Maggio, mentre le attività pratiche avranno luogo presso alcune aziende viticole del territorio. L’iniziativa, col patrocinio del Comune, nasce dall’impegno dell’associazione Arci. «È la risposta – dice il presidente, Ercole Melis – alle tante richieste di agricoltori che già producono vino e dei giovani che hanno deciso di impiantare un vigneto. In passato una coltivazione molto diffusa, soprattutto a livello familiare. Abbiamo colto l’interesse che ruota attorno al settore, in particolare quello giovanile che vuole investire e punta sul rinnovo della tradizione». Le lezioni abbracciano i temi inerenti le tecniche colturali del vigneto, dalla lavorazione del terreno all’impianto della vigna, dalla fertilizzazione alla degustazione. ( s. r. )

