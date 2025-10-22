VaiOnline
Consorzio Uno.
23 ottobre 2025 alle 00:25

A lezione i futuri manager del turismo 

Un evento formativo per chi vuole diventare protagonista del turismo che cambia. Mercoledì 29, a partire dalle 9.30, nella sede del Consorzio Uno, si terrà MeetJob Egst & Mdtc 2025, una giornata dedicata alle competenze chiave per guidare le destinazioni turistiche di domani. L’iniziativa, rivolta a studenti universitari, giovani professionisti e operatori del settore nell’ambito dei corsi di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici e in Management delle destinazioni e del turismo culturale dell’Università di Cagliari – sede di Oristano, rientra nella rete DestinAction, punto di riferimento nazionale per l’innovazione territoriale e la formazione di nuovi profili nel turismo.

La mattinata proporrà tre moduli formativi condotti da Lucia Tucci, Giorgio Frasca e Giorgia Teolato, dedicati a governance turistica, ruoli e competenze e gestione condivisa degli asset di destinazione. Seguirà una sessione di domande e risposte con esperti del settore. Nel pomeriggio, gli studenti del terzo anno parteciperanno ad un workshop durante il quale simuleranno le dinamiche decisionali. Apriranno i lavori Francesco Asquer, direttore del Consorzio Uno, Giuseppe Melis, presidente del Comitato promotore del corso di laurea in Management delle Destinazioni e Giancarlo Dell’Orco, membro dell’Associazione italiana dei destination manager.

