A lezione di storia nelle campidanesi 

L’attaccamento alle tradizioni ha spinto tante persone ad uscire di casa e a partecipare a “Portalis Obertus”, manifestazione gestita dall’associazione Enti locali per le attività Culturali e di Spettacolo, col contributo della Fondazione di Sardegna, giunta alla quarta edizione. Il tempo ieri è stato clemente e ha invogliato ancora di più la gente ad andare a riscoprire le tradizioni monserratine. Tante case campidanesi, principalmente situate nel centro storico, per l’occasione hanno aperto le loro porte ai visitatori, venuti anche da fuori città. Dalle 15.30 è cominciato l’afflusso di persone. Nei cortili sono stati rappresentati i mestieri tipici monserratini.

Il tour

A Casa Carta, in via Giovenale, sono stati esposti attrezzi da lavoro e cestini antichi, e si è potuto ascoltare anche i racconti tradizionali della città. Il tutto a cura della Pro Loco. Massimo Nioli è giunto a Monserrato da Capoterra, dice di essere un grande appassionato di questo tipo di eventi: «È la seconda volta che vengo a vedere Portalis Obertus», racconta, «perché l’anno scorso non sono riuscito a vedere tutte le case campidanesi che erano visitabili, perciò sono tornato quest’anno. Ho visitato Casa Carta, infatti ero interessato a conoscere quali erano gli attrezzi da lavoro che si usavano un tempo. Sono le cose che mi piacciono di più quando fanno queste manifestazioni». Caterina Marras invece è monserratina, ma abita a Quartu. Non è voluta mancare, anche se ammette che per lei è la prima volta che partecipa: «Ho pensato fosse giusto vedere come sono fatte le case campidanesi dentro, soprattutto le dimore che racchiudono una certa storia», spiega. Ha visitato Casa Locci, in via dei Gracchi. Qui è stata allestita un’esposizione di attrezzi ed è stato mostrato come si cuoce la sapa (lo sciroppo di mosto d’uva). «Ho imparato un’antica tradizione della mia città e ringrazio i proprietari della casa», dice la donna. In questo caso, a gestire l’evento di Casa Locci è stata l’associazione “Is Carrettoneris de Pauli”.

Manuela Zedda ha saputo della manifestazione solo ieri mattina, e da Cagliari ha deciso di andare a vedere i portali aperti. «Ho visitato tre case, tutte molto interessanti, l’anno prossimo spero di riuscire a vederne anche altre», afferma all’uscita da Casa Pani, l’edificio che normalmente ospita il centro di aggregazione diurno per anziani ma che per Portalis Obertus ha accolto i visitatori con una mostra di abiti tradizionali monserratini e un’esposizione di prodotti tipici autunnali, a cura dell’Associazione Folklorica aps. «Questi eventi ci riempiono di orgoglio perché fanno conoscere Monserrato e la sua antica storia e usanze anche a chi non è di qui», commenta Fausto Concu, che vive a Monserrato da 70 anni.

Il programma

Le dimore campidanesi saranno visitabili anche per tutta la giornata di oggi, dalle 10 fino alle 19. Oltre alle Case Carta, Locci e Pani, sono aperte Casa Tinti (in via Picciau), che espone pizzi, merletti e cestini, il laboratorio dell’artista Gianni Argiolas in via Giulio Cesare, la Casa della Cultura (in mostra ci sono le launeddas), Casa Spiga (via del Redentore), con un’esposizione di auto e vespe d’epoca e Casa Lai-Atzeni, in via Clelia, dove si possono ammirare attrezzi da lavoro, abiti e arredi antichi. Oggi c’è la sfilata delle maschere tradizionali sarde, con partenza alle 10.30 da via Giulio Cesare 14 e, di pomeriggio, animazioni itineranti.

