A lezione di solidarietà e legalità 

La polizia di Stato parteciperà alla manifestazione “Una goccia per la legalità”, che si terrà, il 10 maggio a Vallermosa, in occasione della giornata della donazione Avis. Per l’occasione, sarà allestita un’esposizione di veicoli storici e dell’elicottero della polizia di Stato, sarà presente anche l’elicottero del’80° Centro Sar dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

I volontari potranno recarsi per donare il sangue dalle 8 alle 13, nel campo sportivo comunale di via Saragat, dove sarà presente l’autoemoteca Avis. Accesso libero per lo spazio espositivo, che potrà essere visitato durante gli stessi orari della raccolta del sangue.

La giornata è stata organizzata dall’associazione “Donatorinati” della polizia di Stato con il patrocinio dell’amministrazione comunale, e la collaborazione della Consulta giovanile di Vallermosa e l’Avis di Decimoputzu. Gli interessati potranno prenotare, o richiedere informazioni sull’iniziativa, inviando una mail all’indirizzo: consultagiovanile.vallermosa@gmail. com o info@donatorinati.it.

