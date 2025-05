A lezione di sicurezza stradale 

Si è concluso ieri a Genneruxi “In...stradando”, il progetto di Cittadinanzattiva con il supporto della Polizia locale per promuovere la sicurezza stradale fin dall’infanzia.

L’ultima lezione, per sensibilizzare i più piccoli sul tema della sicurezza stradale, ha visto le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia di via Dublino, parte dell’istituto comprensivo “Via Stoccolma”, percorrere a piedi il tratto di strada che dalla loro scuola arriva alla sede centrale, scortati dalle maestre, dalla dirigente scolastica e dagli agenti della Polizia locale. Presente anche l’assessora alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi. Dopo “il pedibus”, gli alunni e le alunne hanno fatto ritorno in via Dublino, dove hanno trovato un percorso predisposto dagli organizzatori con l'obiettivo di far prendere loro ulteriore confidenza con le regole della strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA