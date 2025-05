A lezione di sicurezza in mare 

I bagnini ancora non sono in servizio, ecco perché conoscere i pericoli del mare è diventato ancora più importante. E così ieri nella scuola secondaria di Cabras i ragazzi sono andati a lezione di sicurezza in spiaggia.cattedra c’erano gli uomini della protezione civile di Oristano che hanno organizzato un’attività informativa e di sensibilizzazione dedicata alle buone pratiche per la sicurezza in mare, in collaborazione con l’associazione Amelia Sorrentino e il Comune di Cabras.

Il progetto

L’obiettivo era fornire ai più giovani strumenti concreti per affrontare con consapevolezza i rischi legati alla balneazione. Sono stati affrontati temi cruciali come il corretto approccio all’ambiente marino, il riconoscimento dei segnali di pericolo e la comprensione dei principali sistemi di salvataggio. Ha condotto l’incontro Corrado Sorrentino, presidente dell'associazione Amelia e figura di spicco nel panorama regionale per competenza ed esperienza nel campo del salvamento a mare, che lo scorso anno è riuscito a salvare un giovane in difficoltà nelle acque di San Giovanni di Sinis. «Siate consapevoli che state entrando in un ambiente pericoloso – ha detto rivolgendosi agli studenti – Il mare è meraviglioso ma va rispettato: conoscere le regole e saper riconoscere i segnali di pericolo può fare la differenza tra una giornata di svago e una situazione critica».

La protezione civile ha ribadito che «la sicurezza in mare è una priorità, specie in territori come il Snis, che vanta chilometri di costa e una forte affluenza turistica. Stiamo lavorando per costruire un sistema di salvamento balneare integrato, efficace e replicabile». Soddisfatto anche il dirigente scolastico Paolo Figus: «Siamo lieti di aver ospitato un’iniziativa così significativa per la formazione civica e la sicurezza dei nostri studenti. La scuola ha il compito di preparare i giovani non solo sul piano didattico, ma anche nella crescita come cittadini consapevoli». «Questo progetto dimostra come la prevenzione e l’educazione possano diventare strumenti fondamentali per la tutela della salute e della vita» ha detto l’assessora ai Servizi sociali Laura Celletti.