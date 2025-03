A lezione di sicurezza alla guida 

Regole da seguire in strada e norme per viaggiare in sicurezza. D’ora in avanti i bambini di Ollastra potranno anche ricordare agli adulti i comportamenti corretti da adottare al volante. Nei giorni scorsi si è concluso il progetto nazionale di sicurezza stradale “Viaggio sicuro Viaggio allacciato”, ideato e coordinato da Simona Scioni. La giornata finale si è svolta alla presenza del sindaco Osvaldo Congiu, delle forze dell’ordine e del dirigente dell’Istituto comprensivo, Giuseppe Scarpa. La premiazione ieri è stata preceduta da un laboratorio dedicato alle famiglie, in cui sono stati approfonditi i temi affrontati dai ragazzi. «Gli studenti hanno attuato una rivoluzione di ruoli – ha dteto il sindaco -che li ha portati a essere riconosciuti come modelli educativi attivi. La prima edizione del progetto ha unito gioco, consapevolezza e buone pratiche, coinvolgendo le giovani generazioni e le loro famiglie in una missione comune: creare una comunità più sicura e responsabile». ( s. p. )

