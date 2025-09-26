A lezione di robotica e astronomia 

Una serata per capirne di più sulle connessioni neuronali, la robotica, i buchi neri, l’intelligenza artificiale. Non serve affollare le aule universitarie, perché ieri è stata la scienza a uscire dagli atenei e approdare tra la gente, in un formato a misura di tutti. Al centro culturale La Vetreria di Pirri è tornata la Sharper Night, Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici, promossa dall’Università. Per sette ore, tra le 16.30 e le 23.30, i cagliaritani hanno potuto assistere a talk scientifici e partecipare a laboratori ed esperimenti interattivi di biologia, neuroscienze, fisica, chimica, ingegneria e astronomia.

I protagonisti

Decine gli stand che sono stati affollati da persone di tutte le età, dato che molte attività sono state pensate per far avvicinare alla scienza anche i più piccoli. Per gli adulti, un viaggio tra modelli 3D del corpo umano, robot umanoidi, caschi per la realtà virtuale, microscopi per indagare l’infinitamente piccolo e telescopi per osservare lassù l’infinitamente grande. «Crediamo tantissimo nella valenza di eventi come questo, in cui usciamo dai laboratori e dalle aule per incontrare la cittadinanza», spiega Giuliano Malloci, professore associato del Dipartimento di Fisica. «Per conoscere il mondo è necessario metterci le mani, e lo facciamo con semplici esperimenti sulla meccanica, il movimento dei corpi, i fluidi, ma anche con tematiche ultra-specializzate come la fisica delle particelle, l’astrofisica, la medicina, che presentiamo come qualcosa di concreto, con un’importanza fondamentale per la nostra crescita come società».

Einstein Telescope

Tra le bancarelle si parla anche delle potenzialità dell’Einstein Telescope: Angelo Loi, ricercatore dell’Università, lavora nel comitato italiano che si occupa della candidatura al progetto. «Stiamo redigendo il documento di proposta, che è sotto review da parte di un gruppo ristretto di scienziati. Siamo i primi competitor a presentare risultati sulla caratterizzazione del sito, c’è ancora un annetto ma siamo fiduciosi». Grande soddisfazione per il rettore Francesco Mola. «Quest’anno abbiamo scelto Pirri come sede per essere itineranti. Ci siamo ripresentati con una formula rinnovata, per mostrare ai cittadini le nostre attività di ricerca e divulgazione, e quelle in partenariato con enti di ricerca e scuole». Tra i partner diversi istituti superiori del cagliaritano, l’Osservatorio astronomico di Cagliari, Sardegna Ricerche, l’associazione Scienza Società Scienza, i comuni di Cagliari e Monserrato, Airc e Istat. Ma grandissimo successo hanno riscontrato in particolare gli stand dei Ris e della Polizia Scientifica. «Mostriamo come usiamo la luce forense per la ricerca di frammenti ossei, unghie, denti e sangue, e come effettuiamo la ricerca di impronte sui reperti», raccontano, tra decine di curiosi in ascolto, gli agenti al Laboratorio di impronte latenti della Polizia Scientifica.