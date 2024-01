A lezione di pittura e giardinaggio 

Dal giardinaggio al cucito, ai laboratori di pasta fresca, pittura e riciclo. Sono solo alcune della attività che ogni giorno anziane e anziani quartuccesi svolgono a Casa Cossu, il centro di aggregazione sociale - oggi ne accoglie un centinaio di iscritti – di via Nazionale, che ha riaperto i battenti dopo anni di chiusura per ristrutturazione e pandemia alla fine del 2023. E poi c’è stata la gita a Mamoiada in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio Abate, manifestazione che segna l’inizio del Carnevale barbaricino, con visita al museo delle Maschere mediterranee. Questa ha coinvolto sedici persone «ma stiamo programmando altre due escursioni da fare durante l’anno», assicura il sindaco Pietro Pisu che ha destinato alle attività della struttura quasi 42mila euro e affidato – come previsto dal regolamento comunale approvato a ottobre - la gestione alla cooperativa sociale Laurus almeno fino alla fine del 2024.

Il progetto

«L’obiettivo è consentire ai nostri anziani e alle nostre anziane di trascorre delle ore di intrattenimento partecipando ad attività sociali, culturali e ricreative sia strutturate che libere», spiega Pisu, «in questo modo si garantisce il mantenimento o il recupero del benessere psicofisico, prevenendo l’isolamento e l’emarginazione sociale. Ma soprattutto vogliamo valorizzare la figura dell’anziano come portatore di valori, esperienze e tradizioni del passato».

Gli iscritti fino a ora sono 96: 43 donne e 53 uomini «ma c’è ancora spazio». La frequenza è di circa 30 - 40 persone al giorno. L’accesso è gratuito, bisogna però aver compiuto 60 anni, tranne per le attività motorie e le escursioni fuori città: ogni iscritto pagherà una quota in base al proprio Isee. Il centro è aperto tutti i giorni – domenica esclusa - con orari ampi in quanto gli anziani, organizzati in un comitato di rappresentanza, garantiscono l’apertura dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Gli operatori della cooperativa Laurus, invece, sono presenti il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.«Realizzano attività libere con giochi di società, laboratori strutturati in fase di realizzazione e altri in programmazione», prosegue il primo cittadino, «si dilettano a creare addobbi per le varie ricorrenze, ora faranno qualcosa per carnevale. Si dedicano al giardinaggio, al cucito creativo, ma anche alla cucina: da poco hanno preparato is malloreddus con la pasta fresca. Poi stanno imparando a dipingere con varie tecniche, ma altri laboratori saranno strutturati in base alle preferenze e alle richieste dei nostri nonnini e delle nostre nonnine».

La ginnastica

Ma sono previste anche attività di animazione come la realizzazione di eventi e serate a tema, pizzate e tornei di giochi a squadre. «Inoltre sono state aperte le iscrizioni per il corso di ginnastica dolce: potranno partecipare circa venti persone per turno, per massimo di tre turni e un totale di 60 partecipanti. Le attività si svolgeranno al centro di aggregazione con un operatore specializzato messo a disposizione dalla stessa cooperativa Laurus».

