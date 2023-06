A lezione di pesca selettiva nel rio Leni 

Si è tenuta ieri pomeriggio a Villacidro, nel rio Leni, la giornata di pesca selettiva “catch and release” organizzata da Forestas nell'ambito del progetto europeo Life Streams. L’obiettivo è far incontrare tecnici e pescatori sportivi per una miglior salvaguardia della trota sarda mediterranea e per la sensibilizzazione sulla pesca selettiva.

Fondamentale è il monitoraggio genetico della trota sarda (mediterranea), che condivide l’areale con la trota fario (allevata) e con trote ibride. I due pescatori coinvolti nel progetto hanno fatto prove di pesca selettiva con il supporto dei tecnici Forestas, utilizzando tecniche a basso impatto.

“Catch and release” in inglese significa “cattura e rilascio”: ai partecipanti è stato richiesto di ributtare nel fiume le trote pescate dopo aver prelevato dei campioni di pinna utili alle analisi genetiche degli esemplari, per individuare la popolazione di trote locali e il suo stato di salute. «Nel rio Leni la popolazione é mista, è difficile distinguere la trota autoctona da quella ibrida, quindi in genere rilasciamo tutto perché morfologicamente sono omogenee. Gli esemplari vengono marchiati in modo da riconoscerle nel caso di ricattura», specifica il tecnico Forestas, Paolo Casula.

RIPRODUZIONE RISERVATA